Последние новости Красноярска на 10 марта 2021 года: смягчение коронавирусных ограничений, новые дела о терроризме и ДТП с депутатом

Публикуем последние новости Красноярска на 10 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток в регионе. Публикуем последние новости Красноярска на 10 марта 2021 года.

В Красноярском крае смягчили ковидные ограничения с 10 марта

Теперь все заведения общепита могут работать после 23:00 часов, свадьбы и корпоративы вышли из подполья, а столики в кафе можно расставить ближе, чем на 1,5 метра. Но ночные клубы до сих пор остаются закрытыми. (подробнее)

Красноярский СК закрыл дело о «терроризме» канских подростков

С группы канских подростков, которые собирались взорвать здание ФСБ в Minecraft, сняли обвинения в организации и участии в террористическом сообществе. Однако мальчики до сих пор остаются под следствием. Им все еще вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ, трех эпизодах незаконного хранения взрывчатки и прохождение обучения для совершения терактов. (подробнее)

В Красноярском крае после смертельного ДТП с депутатом возбуждено уголовное дело

Депутат Первоманского сельсовета Манского района Александр Кузнецов все-таки стал фигурантом уголовного дела. Напомним, что 17 февраля мужчина на своем автомобиле сбил двух женщин, одна из которых скончалась. В итоге следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование. (подробнее)

В Красноярске на школьницу напали собаки недалеко от школы

Все произошло в Черемушках. 9-летняя девочка шла домой из школы, когда на нее напали несколько собак. Трагедии удалось избежать, но ребенок отделался легким испугом. На помощь подоспели учительница и отец девочки. (подробнее)

Лекарство купили, но не успели начать лечение: в Ачинске погиб годовалый малыш со СМА

Мальчик по имени Вениамин не дожил до приема спасительного лекарства «Спинраза» буквально один день. Препарат ребенку должны были поставить 10 марта, но он умер 9 марта. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. (подробнее)