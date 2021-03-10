Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Последние новости Красноярска на 10 марта 2021 года: смягчение коронавирусных ограничений, новые дела о терроризме и ДТП с депутатом

Рассказываем последние новости Красноярска на 10 марта 2021 года
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий
Публикуем последние новости Красноярска на 10 марта 2021

Публикуем последние новости Красноярска на 10 марта 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток в регионе. Публикуем последние новости Красноярска на 10 марта 2021 года.

В Красноярском крае смягчили ковидные ограничения с 10 марта

Теперь все заведения общепита могут работать после 23:00 часов, свадьбы и корпоративы вышли из подполья, а столики в кафе можно расставить ближе, чем на 1,5 метра. Но ночные клубы до сих пор остаются закрытыми. (подробнее)

Красноярский СК закрыл дело о «терроризме» канских подростков

С группы канских подростков, которые собирались взорвать здание ФСБ в Minecraft, сняли обвинения в организации и участии в террористическом сообществе. Однако мальчики до сих пор остаются под следствием. Им все еще вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ, трех эпизодах незаконного хранения взрывчатки и прохождение обучения для совершения терактов. (подробнее)

В Красноярском крае после смертельного ДТП с депутатом возбуждено уголовное дело

Депутат Первоманского сельсовета Манского района Александр Кузнецов все-таки стал фигурантом уголовного дела. Напомним, что 17 февраля мужчина на своем автомобиле сбил двух женщин, одна из которых скончалась. В итоге следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование. (подробнее)

В Красноярске на школьницу напали собаки недалеко от школы

Все произошло в Черемушках. 9-летняя девочка шла домой из школы, когда на нее напали несколько собак. Трагедии удалось избежать, но ребенок отделался легким испугом. На помощь подоспели учительница и отец девочки. (подробнее)

Лекарство купили, но не успели начать лечение: в Ачинске погиб годовалый малыш со СМА

Мальчик по имени Вениамин не дожил до приема спасительного лекарства «Спинраза» буквально один день. Препарат ребенку должны были поставить 10 марта, но он умер 9 марта. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. (подробнее)