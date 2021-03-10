В Красноярске на школьницу напали собаки недалеко от школы

Мама девочки сразу же обратилась к директору школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на 9-летнего ребенка напали собаки недалеко от школы. Девочка возвращалась домой с занятий и встретилась с бродячей стаей один на один. Этой историей поделилась мама школьницы с «ТВК Красноярск».

Все случилось 9 марта. Девочка вышла после уроков из гимназии №15, расположенной в «Верхних Черемушках». После занятий возле ворот малышку ждал папа, но от входа в школу до калитки нужно пройти около 300 метров. Как раз в этом месте школьница и столкнулась со стаей.

Мама девочки отмечает, что собаки были не маленького размера.

- «Притом это были не просто маленькие шавки, а здоровые псы. Многих из них чипировали. Живут они возле теплотрассы, которая идет вдоль школьного забора», – говорит Наталья.

Школьница никак не провоцировала стаю – она не дергала руками, не махала рюкзаком. Но одна из собак начала лаять, а потом подбежала вторая и вцепилась в рукав куртки. Девочка упала на землю, но рядом очень вовремя оказалась учительница, а там уже и папа подошел.

- Я учителям сразу стала звонить. Директор сейчас готовит сообщение в службы. Я еще по 005 позвонила. Там сказали, что приняли заявку. Вот сегодня провожала, ни одной собаки на территории не было, но я слышала, что они где-то там в другом дворе лают.

Ребенку повезло, девочка отделалась всего лишь испугом и слезами. К счастью, обошлось без травм. Теперь школьницу провожают и встречают от самых дверей, чтобы она перестала бояться. Ну и чтобы избежать повтора ситуации.