Бизнесмен из Лесосибирска незаконно вывез древесины на 2 миллиона за пределы России

Находчивым лесосибирцам теперь грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске сотрудники МВД обнаружили, что один из предпринимателей незаконно поставляет лес за пределы России. С сентября 2019 по настоящий момент бизнесмен принес государству ущерб на 2 миллиона рублей. Как сообщают в МВД, мужчина вывез в ближнее зарубежье почти 500 кубометров древесины.

По версии следствия, предприниматель сговорился с местным жителем, и они решили продавать лесоматериалы за границу. Но законных документов, разрешающих это делать у них не было. Поэтому бизнесмен, чтобы свободно вывозить древесину за пределы России, заключал фиктивные контракты с получателем. Также он вносил в таможенные декларации ложные данные о продавце и производителе.

Таким образом, находчивые лесосибирцы вывезли 500 кубометров древесины и нанесли ущерб государству в 2 миллиона рублей.

Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.