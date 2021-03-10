Красноярцы смогут посмотреть мультик «Айнбо. Сердце Амазонии» до официальной премьеры

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Девочка Айнбо — дочка вождя деревушки Кандамо выросла в джунглях Амазонии. Маленькая героиня магически связана с природой и намеревается спасти родную деревню и весь народ от надвигающейся извне опасности в виде вторгающихся в размеренную жизнь аборигенов чужеземцев. Для этого Айнбо нужно отыскать дух Амазонии и попросить его о помощи. Вместе с девочкой в путешествие отправляются тапир Вака и броненосец Дилло.

Европейская дата выхода мультфильма была приурочена к ежегодному мероприятию Дня Земли, которое создано для привлечения внимания людей к проблемам окружающей среды.

Главная тема киноленты – защита природы, негативные последствия вырубки лесов и добычи полезных ископаемых в лесах Амазонии и на других территориях.

В российском прокате мультфильм выходить 18 марта, но у зрителей кинотеатра МОРИ Синема есть шанс посмотреть картину самыми первыми, 17 марта, попав на специальный предпремьерный показ.

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