В Красноярске пройдут слушания по использованию реагентов на дорогах

Горожане жалуются, что в Красноярске активно используются реагенты на улицах города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 10 марта пройдут слушания на тему внесения изменений в Правила благоустройства. Они касаются снегоплавильных и противогололёдных материалов. Запретить их использование хотят депутаты Красноярского городского Совета

Чтобы внести изменения в документ о правилах благоустройства, нужно провести публичные слушания, где коррективы будут подвержены обсуждению.

- В документ предлагают внести раздел, в котором будет обозначено, что запрещается использовать на автомобильных дорогах, не оборудованных системой ливневой канализации, противогололедные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах, которые плавят снег, лёд и снежно-ледяные образования, - рассказывают в администрации Красноярска.

В обсуждении изменений могут принять участие и жители города. Проект предлагаемых изменений в виде документа был доступен для ознакомления с 10 февраля 2021 года.

Очный этап слушаний пройдет в 19.00 в малом зале администрации города Красноярска, расположенном на 2 этаже здания администрации города по адресу: ул. Карла Маркса, 93. Регистрация участников начнется в 18:00. Желающим придти на обсуждение нужно иметь при себе паспорт и соблюдать превентивные меры.