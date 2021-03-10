Масочный режим не отменён: в Красноярске за первую неделю марта поймали 69 безмасочников

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае постепенно снимаются ковидные ограничения, но масочный режим никто не отменял. Ношение средств индивидуальной защиты до сих пор остаётся самой главной превентивной мерой в регионе. Поэтому специалисты продолжают инспектировать общественные места и организации на соблюдение всех антикоронавирусных мер.

В первую неделю марта (с 1 по 8), было проинспектировано 533 объекта, которые регулярно массово посещают жители Красноярска. Как сообщают в мэрии, из них только 414 торговых объектов, 16 заведений общепита и 103 остановочных пункта. Нарушителей масочного режима нашли в 74 общественных местах.

- В ходе рейдов рабочие группы составили 69 протоколов и провели около 350 бесед с горожанами. Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений, - рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Для жителей края, не носящих маски, предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

Напомним, что главный внештатный пульмонолог Красноярского Ирина Демко рассказала, почему сейчас не время снимать маски и нужно продолжать строго носить средства индивидуальной защиты.