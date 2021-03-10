Пьяный мужчина из Хакасии лазил по балконам и угрожал полицейским зарезать их ножом

Жителю Абазы грозит лишение свободы на срок до 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хакасии угрожал зарезать ножом двоих полицейских. Мужчина напился и пытался прорваться к соседу довольно необычным способом. Тот был не рад незваному гостю и вызвал участковых. Как сообщают в Следкоме, угомонить разбушевавшегося абазинца удалось не сразу.

Оказалось, что горожанин слегка подпил и от скуки решил сходить в гости. Но выбрал немного странный способ: он решил попасть к соседу через балкон. Мужчина, к которому пьяный сосед ломился в квартиру, жест не оценил, и вызвал участковых.

Сотрудники полиции попытались успокоить выпившего мужчину, но тот, вернувшись к себе домой, прошел на кухню, взял нож и стал угрожать участковым, что убьёт их. Силовики решили не испытывать судьбу и задержали разбушевавшегося жителя Хакасии.

Сейчас в отношении 35-летнего абазинца возбуждено уголовное дело «применение насилия в отношении представителя власти». Если в суде будет доказана его вина, то мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.