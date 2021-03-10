В Красноярском крае смягчили ковидные ограничения с 10 марта

Но часть ограничений, все же , сохранится Фото: Мария ЛЕНЦ

С 10 марта в Красноярском крае отменяется часть ковидных ограничений. Губернатор принял решение ослабить превентивные меры в связи со стабилизацией распространения коронавируса – количество заболевших в регионе довольно долго держится на одном уровне, смертность не растёт.

Теперь кафе, фудкорты и рестораны смогут принимать гостей без привязки ко времени. Заведениям общепита разрешено работать после 23:00. Александр Усс подписал указ и о снятии запрета на проведение банкетов - свадеб, юбилеев, корпоративов и других мероприятий.

В кафе и ресторанах исчезнут перегородки, столики можно будет расставлять ближе, чем на расстоянии 1,5 метра друг к другу. Но танцевальные зоны пока под запретом – ночные клубы не получили разрешение на открытие.

Спортивные залы и стадионы, бассейны получили возможность принимать на 25% больше посетителей. Теперь заполняемость не должна превышать 75% из 100. То же послабление получили и кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы.