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«Для собственного употребления»: в Тыве полицейские изъяли 14 килограммов марихуаны

Задержаны трое местных жителей
Юлия КОВАЛЬ
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Местным жителям грозит до 15 лет лишения свободы

Местным жителям грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Улуг-Хемском районе Тувы полицейские обнаружили у местных жителей при себе более 14 килограммов марихуаны. Троих мужчин с необычным грузом задержали, они пояснили, что собирали дурманящую траву для себя и продавать не собирались.

Жители Тувы были пойманы с большими мешками, когда находились в лесу, неподалёку от села Чодураа. Оказалось, что мужчины несли большое количество наркотических веществ абсолютно не скрываясь. Но когда увидели силовиков, то нервы одного из мужчин сдали, и он бросился бежать. Правда далеко удрать не успел, его задержали вместе с остальными.

Задержанные пояснили, что марихуану они собрали исключительно в целях личного употребления. Отправив содержимое больших мешков на экспертизу, выяснилось, что тувинцы основательно подошли к сбору наркотиков – там находилось свыше 14 кг дурманящней травы.

В отношении трёх мужчин возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере».

Криминал