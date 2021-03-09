Красноярск стал городом с самыми вежливыми водителями

Водители и пешеходы из Красноярска считают, что здесь самые вежливые водители Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск занял первое место в рейтинге с самыми вежливыми водителями по версии SuperJob. Культуру поведения местных водителей оценили на 3.6 балла из 5. Пешеходы оценивают вежливость водителей немного ниже, но и здесь Красноярск на первом месте с 3,1 баллов.

Также высоко была оценена культура поведения и Московских водителей. Москвичи, не водящие автомобиль, поставили 3.1 балла, а сами автомобилисты оцененили вежливость на 3,5.

Третью строчку рейтинга разделили Санкт-Петербург и Пермь. Там водители набрали 3,5 балла от своих «коллег», а пешеходы оценили вежливость ровно в 3 балла.

Ниже всех пешеходы оценили своих земляков из Омска – они набрали всего 2,4 балла. А вот водители поставили оценку в 3,5 балла.

Как сообщает SuperJob, в опросе участвовало 13 000 респондентов старше 18 лет.