В Красноярске агрессивный мужчина битой разгромил лифт и попал в аварию

Житель Красноярска разгромил битой лифт в Покровке. Фото: instagram.com/pokrovkalife

Странное происшествие произошло 5 марта на ул. Чернышевского, 114 в красноярской Покровке. Агрессивный мужчина с битой вошел в лифт и начал буквально громить панель с кнопками. Во время «избиения» он что-то кричал лифту.

Известно, что управляющая компания готовит документы на возмещение ущерба. Уже подано заявление в полицию.

В пресс-службе МВД по Красноярску рассказали, что личность дебошира установлена. Сейчас полицейские проводят проверку. Кроме того, после избиения лифта мужчина сел в автомобиль и совершил ДТП. Этим делом отдельно занимается ГИБДД.

Пользователи соцсетей уже осудили агрессора и порадовались, что на его пути не оказался человек, а также предположили, что мужчина может быть психически нездоров.

-Хорошо, что агрессия не распространилась на людей;

-Это весенняя белочка.