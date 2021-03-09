МегаФон представит Россию в международном Арктическом экономическом совете

Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев». Фото: предоставлено МегаФон

МегаФон стал первой российской телекоммуникационной компанией, вошедшей в состав Арктического экономического совета (АЭС).

АЭС – это международный бизнес-форум для развития деловых контактов в Арктике и содействия ответственному экономическому развитию региона. В совет входят компании разного масштаба – от небольших стартапов, малых и средних предприятий до национальных и международных корпораций, работающих в Арктике.

- Участие новых компаний в Арктическом совете позволит нам еще сильнее расширить связи между странами-участницами. МегаФон играет важную роль в жизни арктического региона, внося вклад в укрепление социально-экономического развития. Сегодня компания реализует масштабный инфраструктурный проект связи Arctic Connect, который обеспечит миллионы людей, в том числе жителей Арктики, быстрым интернетом, - отметил директор АЭС Мадс Квист Фредериксен.

Над проектом Arctic Connect МегаФон работает вместе с финским инфраструктурным оператором Cinia. В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о создании международного консорциума.

В рамках проекта Arctic Connect будет построена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) из Европы в Азию по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.

Отводы от основной линии позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса. Отметим, что северные территории Красноярского края – Диксон, Дудинка и Хатанга – также рассматриваются в качестве потенциальных маршрутов для строительства отводов от арктической ВОЛС.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований возможного маршрута прокладки кабеля. Ученые на судне «Профессор Логачев» за 105 дней экспедиции по Северному морскому пути провели комплекс исследований: промерили глубину воды многолучевым эхолотом, сделали площадную гидролокационную съемку дна, проанализировали строение верхней толщи донных осадков акустическим профилографом.

Проект Arctic Connect прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, подтвердившую безопасность работ. В начале 2021 года подписаны соглашения о планах на строительство отводов с правительствами Республик Саха (Якутия), Коми и Чукотским автономным округом.

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