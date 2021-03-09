В Красноярске все еще не убраны от снега 1300 дворов

Мэрия Красноярска грозит управляющим компаниям, которые не справляются с уборкой, жесткими санкциями Фото: Мария ЛЕНЦ

С 4 по 8 марта коммунальщики в Красноярске очистили 269 дворов. В общей сложности управляющим компаниям удалось убрать 1300 кубометров наледи и снега. При этом в Красноярске до сих пор ждут очистки 1300 дворов из 5300. В помощь управляющим компаниям дорожные службы передали 30 единиц спецтехники: 16 самосвалов, 6 тракторов и по 4 грейдера и погрузчика.

Контролируют работу УК районные администрации. Мэрия Красноярска грозит управляющим компаниям, которые не справляются с уборкой, жесткими санкциями – вплоть до лишения лицензии.

Помимо снега, коммунальщики сейчас особое внимание уделяют сосулькам и наледи с крыш. Если же убрать там нет технической возможности, управляющие компании обязаны оградить опасную территорию или установить предупреждающую табличку.