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Обвиненный в краже житель Красноярска пытался пронести в суд ракетницу

Зачем на судебном заседании мужчине могла понадобиться средство для запуска сигнальных ракет, неизвестно
Антон НИКИТИН
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Мужчина пытался пронести двухзарядную пусковую установку «Сигнал охотника»

Мужчина пытался пронести двухзарядную пусковую установку «Сигнал охотника»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Приставы остановили мужчину, который пытался пронести в Свердловский районный суд устройство для запуска сигнальных ракет.

Житель Красноярска обвинялся в краже и явился в суд как подсудимый. На входе пристав потребовал мужчину выложить все металлические предметы, но посетитель заверил, что ничего подобного с собой не принес.

Однако металлодетектор обмануть не удалось. Оказалось, что в кармане куртки мужчина пытался пронести двухзарядную пусковую установку «Сигнал охотника». Зачем на судебном заседании мужчине могла понадобиться ракетница, неизвестно.

В итоге помимо обвинений в краже, в «резюме» мужчины добавился административный протокол за неисполнение распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Добавим, что ранее в красноярские суды пытались пронести турецкие клинки, ножи и другие запрещенные предметы.

ЧП