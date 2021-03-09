В Красноярске детский центр незаконно подключился к кабельной электролинии

Встреча с владельцами детского центра «Лукоморье». Фото: Красноярскэнерго

В Красноярске в микрорайоне Покровка детский центр «Лукоморье» незаконно подключился к кабельной электролинии. Факт безучетного потребления электроэнергии обнаружили специалисты Красноярского филиала «Россети Сибирь». В ходе осмотра сетей энергетики нашли кабельную линию с максимально допустимыми токовыми нагрузками. Оказалось, трехэтажное здание с теплым отапливаемым бассейном несанкционированно потребляло огромные объемы электроэнергии. Как объяснили владельцы частного детского центра, здание они купили с работающими счетчиками. Поэтому отсутствие квитанций об оплате за электроэнергию их не смутило.

- Сделка проходила через риелторов, документы в основном нам присылали в электронном виде, а банк их принял. Дом был подключен, долгов нет, а потом выяснилось, что договор на подключение отсутствует. Теперь предыдущих владельцев разыскивает прокуратура, - рассказал представитель детского центра.

Невнимательность руководства «Лукоморья» привела к огромным энергопотерям и большой сумме долга перед энергокомпанией. С марта прошлого года трехэтажное помещение «намотало» 1 млн 312 кВт часов, а это почти 7 млн рублей.

Директор филиала «Красноярскэнерго» Максим Шитиков и начальник управления перспективного развития Евгений Синицын встретились с владельцами детского центра и объяснили порядок действий для законного подключения к сетям.

- Необходимо получить технические условия на безопасную эксплуатацию здания, просчитать заявленную мощность и заключить договор по упрощенной схеме. При оперативном предоставлении необходимой документации, проблем с подключением быть не должно, - пояснил Евгений Синицын.

И все же за самовольное подключение придется отвечать. Сейчас здание обесточено, его владельцы собирают документы для технологического присоединения к электросетям по всем правилам.