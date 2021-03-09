На Красноярской ГЭС устроили экскурсию будущим художникам и дизайнерам

Экскурсия на ГЭС. Фото: пресс-служба КГЭС

Студенты 3 курса художественного училища им. В.И. Сурикова, будущие художники и дизайнеры, побывали на Красноярской ГЭС компании En+ Group. Увиденное на станции ребята перенесут на холст и примут участие во Всероссийском фестивале «Время вперед!». На ознакомительной экскурсии группе из 12 человек показали машинный зал и гребень плотины и рассказали, как устроено производство. Студенты сфотографировали понравившиеся производственные пейзажи, чтобы затем перенести их на холст.

Анастасия Межова, преподаватель училища, во время посещения ГЭС успела написать этюд с натуры.

- Мы же на Красноярской ГЭС! Такую возможность нельзя упускать. Ни один фотоаппарат не сможет передать краски природы такими, какими видят их наши глаза в эту самую секунду! Результат с натуры будет более реалистичным, - пояснила Анастасия Межова.

Этюд с натуры. Фото: пресс-служба КГЭС

Каждый год Красноярскую ГЭС посещает более 500 гостей. Но сейчас из-за пандемии очные экскурсии почти не устраивают.

- Поэтому компания En+ Group предлагает всем желающим посетить промышленные объекты в новом online-формате, - рассказал генеральный директор Красноярской ГЭС Сергей Кузнецов. – Станцию можно «посетить» виртуально из любой точки страны.

Совершить путешествие по станции, не выходя из дома, может любой желающий. 3D-экскурсия даст представление о том, как работает ГЭС, основной производитель электроэнергии в Красноярском крае.

Отметим, в 2021 году появится еще одна видеоэкскурсия – по ГЭС Иркутской области, входящих в En+ Group. Там можно будет увидеть новые гидроагрегаты, которые устанавливаются на станции в ходе масштабной модернизации по программе «Новая энергия», запущенной промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска.