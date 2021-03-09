В Красноярском крае задержан подозреваемый в лжеминировании школы

Звонившему грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В посёлке Березовка Красноярского края был задержан мужчина, заявивший сотрудникам полиции о минировании школы. Как оказалось после проверки, учебное заведение было абсолютно безопасно.

Как рассказала пресс-служба МВД, в дежурную часть поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил полицейским, что одна из школ посёлка заминирована и вот-вот взорвётся. Полицейские немедленно выехали на место. После проверки оказалось, что звонок был ложным, и никаких взрывчатых устройств в учебном заведении нет.

Сотрудники МВД совместно с оперативниками УФСБ в кратчайшие сроки выяснили личность «шутника». О минировании сообщил один из местных жителей. 45-летний мужчина был пьян и решил развлечься таким нестандартным способом.

Теперь в отношении него расследуется уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».За «шутку» задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.