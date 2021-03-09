Заместитель главы Хакасии подала в отставку

Татьяна Курбатова ФОТО: Пресс-служба правительства РХ

Правительство Хакасии покидает Татьяна Курбатова, заместитель главы республики по социальным вопросам. Как сообщает пресс-служба руководства региона, это связано с состоянием здоровья чиновницы. С 10 марта её пост займет Ольга Пономарева, руководитель департамента государственной службы и кадров Аппарата Главы Республики Хакасия.

9 марта состоялась последняя рабочая встреча с руководством региона. Валентин Коновалов поблагодарил Курбатову за её работу и профессионализм:

-Спасибо за работу, усердие и ответственное отношение к делам. В столь непростой период пандемии Вы сделали много, всегда профессионально подходили к решению поставленных задач. Благодарю за труд. Здоровья Вам и берегите себя.

Татьяна Курбатова занимала свой пост больше двух лет. Она была назначена на должность зама в декабре 2018 года, утверждена на сессии Верховного Совета в феврале 2019-го. Татьяна Анатольевна курировала социальный блок, в который входят здравоохранение, образование и социальная поддержка.