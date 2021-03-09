В Хакасии ищут троих пропавших туристов, не вернувшихся с маршрута

ФОТО: МЧС

В Хакасии, недалеко от посёлка Приисковый, пропали трое туристов. Информация стала известна накануне ночью, уже организованы поиски. Об этом сообщили в МЧС.

В ночь на 9 марта к спасателям поступила информация, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц посёлка Приисковый, не вернулись с туристического маршрута. Утром на место пропажи прибыла группа Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек и 5 единиц техники.

- В готовность приведен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, но пока погодные условия не позволяют применить авиацию – на территории Республики Хакасия действует штормовое предупреждение, - рассказали в пресс-службе регионального Главка МЧС.

Сам вертолёт сейчас базируется в Абакане. От города до места пропажи 340 км.

Сейчас на территории Хакасии гуляет серьезный ветер, в горах, где могут находиться туристы, порывы достигают 30 метров в секунду, также сохраняется повышенная лавинная опасность.