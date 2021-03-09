Праздничный салют 9 мая в Красноярске обойдется в 3,3 млн рублей

Салют в этом году точно состоится Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на портале госзакупок появился аукцион для поиска организации, которая будет проводить праздничный салют в честь 9 мая. Обозначена и минимальная сумма контракта – 3,3 млн рублей.

Судя по документации, красноярцы смогут увидеть салют в трёх местах. Запуск будет производиться с острова Татышева, недалеко от ТЦ «Июнь», с вантового моста и с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея». Продлится салют 15 минут – с 22:45 до 23:00.

Всего планируется закупить около 5000 пиротехнических изделий. Высота залпов варьируется от 30 до 300 метров.

Прием заявок закроется 16 апреля, а уже 17 пройдет сам аукцион и будет известен победитель.

Напомним, в прошлом году, несмотря на самоизоляцию праздничный салют состоялся, хотя власти до последнего не сообщали, будет ли фейерверк или нет.