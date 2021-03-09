Страдал от химического ожога, пока родители ругались: 10-месячный малыш из Красноярска обжегся средством для чистки труб

Мама и бабушка не вызвали скорую помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 10-месячный ребенок прокусил упаковку средства для прочистки труб. Но вместо вызова скорой помощи, его бабушка и мама стали ругаться и выяснять, кто же в этом виноват. Ссорились настолько громко, что соседи вызвали полицию. Через время появились силовики, но мать малыша они уже не застали, с ребенком была только бабушка. Врачей, она, кстати, так и не вызвала.

Вместо неё это сделали полицейские. По приезду они увидели, что ребенок сильно плачет, также заметили повреждения кожи на лице. Правоохранители связались с дежурной частью, и через несколько минут малышу уже оказывалась медицинская помощь.

Работники скорой скорой нейтрализовали токсичное вещество и забрали ребенка для госпитализации. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

Сотрудники полиции организовали проверку. На данный момент выясняются все обстоятельства того, как 10-месячный малыш умудрился достать средство для чистки труб, прокусить упаковку и получить ожог.