Красноярская скалолазка выиграла Кубок России

Фото: пресс-служба ФСР

В Воронеже прошел Кубок России по скалолазанию. 7 марта одной из чемпионок стала спортсменка из Красноярска – Полина Кулагина. Девушка стала лучшей в дисциплине «лазание на скорость» среди женщин.

Кулагина смогла обойти 3-х серьезных противниц, в том числе и 5-кратную обладательницу Кубка Росси Елену Тимофееву, представляющую Свердловскую область. В финале девушка боролась за кубок с Луизой Емельевой, представительницей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Красноярка оказалась сильнее. Емельева допустила серьезную ошибку, а Полина Кулагина умело ей воспользовалась. Это позволило финишировать первой (8,624 секунды. Победа в Воронеже стала для Кулагиной первой в карьере на взрослом уровне. Ранее наивысшим достижением была победа на первенстве мира в 2017 году.