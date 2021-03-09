МЧС предупреждает красноярцев об усилении ветра

Слякоть на дорогах подмерзнет и образуется гололед Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске синоптики обещают серьезное усиление ветра. 9 марта ожидаются серьезные порывы аж до 22-х метров в секунду. МЧС сообщает, что на территории края ветер усилится местами до 25 м/с.

МЧС просит граждан, при сильном ветре, по возможности, не выходить из дома. Будучи на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Автомобилистам не стоит парковать свой автотранспорт под крышами домов и подъездов, близ хрупких конструкций и деревьев.

Также на дорогах в Красноярске ожидается гололедица – температура днем поднимется до +3 градусов, а затем резко опустится до -2, что приведет к образованию ледяной корочки на автодорогах. Во избежание аварийных ситуаций автолюбителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а пешеходам быть очень внимательными при переходе дорог, ведь при таких погодных условиях транспортное средство может тормозить гораздо дольше.