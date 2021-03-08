Фейерверк 8 марта 2021 в Красноярске: где и когда смотреть праздничный салют

Фейерверк запустят 8 марта 2021 в 21.30 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 8 марта 2021 года запустят праздничный фейерверк. Об этом рассказала блогер Настя Ивлеева в своем Instagram.

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала в своем Instagram, что в честь своего дня рождения устроит салют в нескольких городах России. В список вошли Красноярск, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Екатеринбург и Сахалин. Пройдет он 8 марта 2021 в день 30-летия Насти.

Местом запуска фейерверка в Красноярске выбран отель «Виллатик» на Базайской, 265/26. Запустят салют ровно в 21.30 по красноярскому времени.

Обычно в Красноярске салюты запускают либо с баржи на Енисее, либо с острова Татышев, как того требует безопасность. Но салют в любом месте – это ведь всегда приятно. Тем более по такому двойному поводу. А у телеведущей многомиллионная армия подписчиков в «Инстаграме» и еще большая армия поклонников. Так что если есть возможность и желание – вперед, на Базайскую.