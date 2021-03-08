Хакасский любитель пьяной езда пригрозил расправиться с инспектором ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Саяногорске любитель пьяной езды попал под уголовное дело за то, что пригрозил устроить расправу над оштрафовавшим его инспектором ГИБДД. Угрозы так и остались пустыми угрозами, но осудили 44-летнего нарушителя по-настоящему. Ему придется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В марте 2020 года мужчину остановил госавтоинспектор и, заподозрив у него алкогольное опьянение, предложил пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался, за что и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Прошло 10 месяцев и в январе 2021 года подсудимый заметил на улице того самого инспектора ДПС. Он проследил за ним, узнал, где тот живет. А затем принес и оставил в подъезде газету, на которой своей собственной рукой написал угрозу. Какие именно слова там были, не уточняется, но они были связаны с исполнением потерпевшим должностных обязанностей.