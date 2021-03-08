Красноярские медики получили государственные награды за борьбу с коронавирусом Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские медики получили государственные награды за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в борьбе с коронавирусом. Орденом Пирогова награждены 14 специалистов. Среди отмеченных этой государственной наградой – врачи краевой клинической больницы, Красноярской больницы № 20, больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, госпиталя для ветеранов войн, Лесосибирской, Ачинской и Северо-Енисейской межрайонных больниц, а также сотрудники Красноярского государственного медицинского университета, рассказали в пресс-службе правительстве края.

Почетной грамотой и благодарностью главы государства награждены врачи и младший медицинский персонал больниц и поликлиник Красноярска, Назарово, Норильска и Байкита, Балахты, Кодинска, Северо-Енисейска. А также фельдшер Красноярской станции скорой медицинской помощи.

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи почетной грамотой Президента награждена председатель совета Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, педагог дополнительного образования Красноярской школы №2 Ирина Гриболева.