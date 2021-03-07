В Енисейске два брата месяцами обчищали банковскую карту своей родственницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Енисейска обратилась в полицию с заявлением, что с ее банковского счета исчезли 73 тысячи рублей. Сумма внушительная, а каких-либо серьезных покупок женщина перед этим не совершала. Поэтому и решила: пусть правоохранители проверят, куда, как и почему утекли ее сбережения.

Вычислить причастных к исчезновению денег оказалось делом простым. Не прошло и суток, как подозреваемые были установлены. Это родственники потерпевшей, два брата – 25 и 26 лет. Как выяснилось, с октября 2020 по январь 2021 года они приходили в гости к женщине и тайно переводили через ее мобильный телефон деньги на свои банковские счета. И тратили их по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Подозреваемые признали свою вину, а потерпевшая, похоже, настроена решительно и прощать их не собирается.