На юге Красноярского края в аварии погибла 25-летняя девушка. Фото: "Инцидент Абакан"

На юге Красноярского края в страшной аварии погибла 25-летняя девушка. Трагедия произошла накануне, 6 марта, возле кафе «У Швейка», которое расположено на трассе между Минусинском и Абаканом. По информации ГИБДД, «Форд Фокус» двигался из Абакана и по неустановленным пока причинам вылетел на полосу встречного движения. Там столкнулся со встречным «Инфинити», а затем, после сильного удара – в железное ограждение. И под конец вновь ударился об него же.

За рулем «Форда» находилась девушка 1995 года рождения. Она получила многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшим на вызов медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать ее смерть. Что касается «Инфинити», там пострадали три человека, в том числе ребенок, который находился в детском кресле на заднем сидении. Им оказана помощь, жизни ничто не угрожает.