В Хакасии вчерашняя школьница связалась с наркодилерами Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии вчерашняя школьница связалась с нарколдилерами. Однако бизнес не задался – жительницу Абакана ждет суд и большой тюремный срок. А ведь ей всего 18 лет. Подробности этой криминальной истории рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере» завершено.

Вот что предварительно известно на данный момент. В октябре 2020 года девушка входила в организованную преступную группу, у нее была роль закладчицы. Через интернет она получила сообщение, где лежит крупная партия наркотиков. Ее задачей было забрать их, затем разложить по другим тайникам для так называемых розничных клиентов. Что, собственно, она и сделала. Правда, дело не завершила – ее задержали сотрудники полиции.