В Туве после смерти женщины от укусов собак завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве после гибели женщины от укусов собак завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

Напомним, вечером 1 марта в республиканскую больницу доставили 35-летнюю жительницу Кызыла. Она была в бессознательном состоянии и с травмированными конечностями. Врач скорой помощи со слов очевидцев сообщил, что на нее на улице напали собаки. Предварительно смерть местной жительницы наступила от обильной кровопотери, сочетания открытых ран, захватывающих несколько участков тела, множественных рвано-укушенных ран.

Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась спустя два часа. Сотрудники полиции, которые направились проверять левобережные дачи (где произошло нападение) вскоре выяснили, что три собаки пороты тувинская овчарка не бездомные, у всех есть хозяева. Но животные не были привязаны.

- В настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления причины смерти пострадавшей, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события, - прокомментировали в тувинском следкоме.