На севере Красноярского края появится новая заповедная территория – «Озеро Виви» Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть на севере Красноярского края живописное озеро под названием Виви (ударение на первый слог). Территориально – северная часть Эвенкии, юго-западная окраина плато Путорана. По форме длинное, узкое и напоминающее бумеранг. До недавнего времени озеро считалось географическим центром России (после включения в РФ Крыма центр немного сместился).

В настоящее время министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края работает над созданием природного заказника «Озеро Виви». Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) появится в Эвенкии в районе одноименного водоема. Площадь заказника составит более 190 тысяч гектаров. Заказник сформируют в рамках концепции развития ООПТ Красноярского края до 2030 года. За это время планируется создать 36 заповедных территорий краевого значения.

Также в минприроды поделились планами приступить к разработке материалов по созданию государственного природного заказника «Река Бахта» в Туруханском районе на площади 27,1 тысяч гектаров и микрозаказников «Осиновые косогоры» и «Саркосома» в Ермаковском районе. Кроме того, в планах ведомства расширить границы территории природного парка «Ергаки». Это произойдет за счет присоединения Кедарнского реликтового острова в Ермаковском районе. Площадь территории в целом составит 48 тысяч гектаров.