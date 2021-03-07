С начала года в Красноярске стерилизовали 463 бродячих собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

Весна – период, когда бродячие собаки начинают сбиваться в стаи и мигрировать по районам города. Сейчас перед подрядчиками, занимающимися регулированием численности бездомных животных, стоит задача отловить и стерилизовать как можно больше особей. Всего с начала года уже обработано 463 собаки, сообщают в администрации города.

Заявки на отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание, передержку и прочие услуги в Красноярске сейчас исполняют две организации – зоозащитная организация «Бездомный пес» и муниципальное предприятие «ДРСП Левобережное». Бригады работают по заданиям, которые формируются на основании жалоб горожан, поступивших в службу 005.

В пункте передержки, если животное не агрессивное, его стерилизуют, ставят прививку от бешенства и после 10-дневной передержки выпускают в среду обитания. Остальные остаются в приюте, если у них есть признаки агрессии. И таких – 134. Кстати, 27 собак, доставленных в пункт передержки, уже были здесь, но их отловили после жалоб горожан. Так что теперь они будут жить в приютах до конца.