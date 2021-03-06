По факту гибели подростка в пожаре якутский следком возбудил уголовное дело

Мальчику было всего 15 лет Фото: СК

В Якутске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего парня. Подросток был обнаружен во время тушения возгорания. Мальчика спасти не успели, пожарные нашли тело без признаков жизни.

Пожар произошел около шести часов вечера 28 февраля, на восточном побережье затона речного порта Якутск. Там загорелся небольшой вагончик, используемый под бытовые нужды работниками порта.

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели парня. Судебно-медицинское исследование установило, что смерть ребенка наступила от отравления угарным газом. Было принято решение возбудить уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности», ведь признаков насилия на теле парня обнаружено не было.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего трагического события. Расследование уголовного дела продолжается.