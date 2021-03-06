В Красноярском крае изъято более 1,3 тонны овощей из-за массового отравления школьников

Возбуждено 2 уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается разбирательство в скандале с массовым отравлением школьников. Из-за выявленной вспышки иерсиниоза в 25 школах города, со склада было изъято более 1,3 тонны овощей Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию в регионе под личный контроль.

На сегодняшний день выявлен 131 подтвержденный случай заболевания. Среди пострадавших дети от 7 до 14 лет. По данным минздрава, 51 ребенок остается в больнице, выписано всего 5 учащихся.

Напомним, школьники отравились салатом из овощей, которые были заражены иерсиниозом. Это блюдо готовили в школьных столовых, продукты для которого поставляло ООО "Респект". Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за обнаружения на складе множество грызунов, являющихся разносчиком инфекции.

Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Возбуждено два уголовных дела.

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Накануне глава города Сергей Еремин в своем «Инстаграме» сообщил, что о тревогу по поводу массового отравления детей в красноярских школах забили, когда стали поступать первые сообщения от родителей в социальных сетях и мессенджерах: «Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих». Скажем сразу - мэр не называл ни должностей ни фамилий своих подчиненных, попавших «под раздачу». Но из неофициальных источников распространилась информация - один из уволенных – руководитель Центра питания Сергей Брусников. Однако сам он заявил, что информация не соответствует действительности. (подробности)

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске назвали в СК

Возможную причину отравления 91 школьника в Красноярске рассказали в краевом следкоме. Напомним, что, начиная с 17 февраля, в медицинские учреждения города стали обращаться дети в возрасте от 7 до 14 лет с признаками пищевого отравления. В настоящее время госпитализированы 46 детей в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие дети посещают разные классы в 25 образовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов города Красноярска. (подробности)