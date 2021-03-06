Директора красноярской УК подозревают в хищении 3,5 млн рублей из городского бюджета

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении директора одной из красноярских управляющих компаний возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что 32-летний городской житель похитил 3,5 млн рублей из городского бюджета. Мужчина предоставил поддельное платежное поручение, а выделенными деньгами распорядился на своё усмотрение.

Директор в 2020 году заключил договор с Администрацией Свердловского района на предоставление субсидии из бюджета города. Мужчина хотел, чтобы ему в будущем возместили затраты, связанные с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации национальных и региональных проектов.

После этого, руководитель подписал контракт с подрядной организацией. Подрядчик должен был выполнить работы на сумму около 4 миллионов рублей. Работы были выполнены, но не оплачены, а директор УК предоставил в Администрацию Свердловского района поддельное платежное поручение о переводе на расчетный счет подрядчика денежных средств. На основании этого документа ему выделили субсидию в 3,5 млн рублей, которую он потратил на свои нужды.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Теперь бывшему руководителю УК грозит срок до 10 лет.