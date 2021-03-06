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Происшествия

За 500 граммов марихуаны житель Абанского района может лишиться свободы на 10 лет

Он заготовил её для собственного употребления
Юлия КОВАЛЬ
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Отговорка про собственное употребление не спасла

Отговорка про собственное употребление не спасла

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абанском районе сотрудники полиции нашли у местного жителя 500 граммов марихуаны. Мужчина прятал её в гараже для собственного употребления. Но это оправдание не спасло его от уголовного дела.

Наркотическое вещество обнаружили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков. Они проводили проверку места жительства 37-летнего местного жителя, а во время неё заглянули в гараж.

Их внимание привлекли стеклянные банки с полимерными пакетами – там гашиш и нашли. Всего было изъято 441 гр дурманящего растения.

Местного жителя задержали, он пояснил, что нарвал растение в населённом пункте для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Незаконное приобретение хранение без цели сбыта наркотических средств». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал