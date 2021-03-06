В Хакасии хотят провести парад Победы со служебными собаками и лошадьми

Бессмертный полк является неотъемлемой частью праздничного парада Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководство Хакасии заявило о том, что в параде, посвященному 9 мая, могут принять участие служебные собаки и лошади. Они считают, что их нужно ввести в шествие, так как собаки и лошади очень сильно помогали военным.

- Поднят вопрос об участии в Торжественном марше служебных собак, которые в годы Великой Отечественной войны применялись в качестве пограничников, санитаров, минеров. Также рассмотрен вопрос об участии в параде Победы конных расчетов. Отметим, что их прохождение по Первомайской площади является символичным, поскольку в годы Великой Отечественной войны Хакасия поставила на фронт большое количество лошадей. Конницы наносили врагу существенный урон, - сообщила пресс-служба правительства РХ.

Помимо животных, запланировано, что в праздничном строю пройдут 17 парадных расчетов: силовые структуры, кадеты, студенты военной кафедры, казармы, ветераны вооруженных сил.

Также будет сформированы колонны военной техники и ретро-автомобилей.

Для празднования 76-й годовщины Победы будет проведено более 500 мероприятий, а также 6 репетиций Торжественного марша. Тренировки стартуют 2 апреля, а генеральный прогон состоится 6 мая.