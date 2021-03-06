Уголовное дело экс-дилера Toyota и Lexus передано в суд

Дилер обманул 187 покупателей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суда ожидает бывший дилер Toyota и Lexusв центре «Крепость». Следствие считает, что руководитель компаний заключал договора продажи или собирал предзаказы на иномарки, но машины у покупателей так и не появлялись. Деньги, которые экс-продажник получил по контрактам, он потратил на свои нужды.

Как сообщают в МВД, мужчина обманул 187 жителей края, которые хотели стать владельцами элитных иномарок. В общей сложности экс-дилер получил 414 млн рублей с мая 2017 по апрель 2018.

В отношении руководителя группы компаний было возбуждено уголовное дело «Злоупотребление полномочиями». Во время расследования силовики провели полную проверку бухгалтерии. Также наложили арест на все имущество обвиняемого, чтобы он смог возместить ущерб пострадавшим, если это решит суд.

Сейчас уголовное дело передано в Советский суд, где ожидает своего рассмотрение. Если вину докажут, то бывшему дилеру грозит до 10 лет лишения свободы.