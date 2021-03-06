Вместо штрафов – тюльпаны: сотрудники ГИБДД поздравили водителей-женщин с 8 марта

ФОТО: ГИБДД

В Красноярске с наступающим международным женским днём автолюбительниц поздравили сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекторы в центральном районе специально тормозили каждую девушку-водителя и вручали им подарки. Еще дорожные полицейские напомнили об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Представительницам прекрасного пола напоминали, что праздник – это не повод садиться за руль в нетрезвом виде и нарушать ПДД. Поэтому вручали бутылку безалкогольного шампанского, цветы и стикеры для авто.

Помимо сотрудников ДПС, в акции принял участие член Общественного совета при краевой полиции Александр Шестаков, он также поздравил автолюбительниц с наступающим Международным женским днем и вручил им памятки по безопасному поведению в сети Интернет.