На Красноярской ГЭС в честь 8 Марта включат архитектурную подсветку

Подсветка на Красноярской ГЭС. Фото: пресс-служба КГЭС

Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Международного женского дня с вечера 5 марта до утра 9 марта включит архитектурно-художественную подсветку станции. Как пояснили в пресс-службе компании, традиционно в значимые для страны даты Красноярская ГЭС в Дивногорске радует жителей и гостей Красноярского края красотой своей архитектурной подсветки. В праздничные дни автоматические датчики света будут включать более 1000 лампочек с приходом сумерек.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные установится по-весеннему теплая погода. Самое время отправиться в небольшое путешествие.

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