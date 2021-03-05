«Планета» - для любимых: самый крупный торгово-развлекательный центр Красноярска подготовил сюрприз

Самый крупный торгово-развлекательный центр Красноярска подготовил сюрприз. Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В преддверии трех праздников (начиная с 14 февраля) торгово-развлекательный центр «Планета» проводит конкурс «ТикТок_битва». Красноярцы могут выиграть iPhone 12 и другие ценные призы. Специально для конкурса установили четыре ярких тематических фотозоны. На одной – площадка в виде иконки Instagram. На второй – зона с смайликами. Есть еще романтичная пушистая фотозона с неоновой вывеской в ярко-розовом цвете и фотозона в стиле арт-хаус.

Что нужно сделать: подписаться на аккаунт «Планеты» (@tc_planeta) в Instagram, снять креативый контент на фоне фотозоны и опубликовать фото или видео в основной ленте или сториз Instagram. И обязательно отметить аккаунт @tc_planeta и добавить хэштег #ТикТок_битва. И затем уже написать в директ аккаунта «Планеты» слово «Участвую».

Конкурс завершится 8 марта 2021 года, а итоги конкурса будут опубликованы уже 10 марта в 18:00 на странице @tc_planeta в Instagram.

Но это еще не все. Дело в том, что специально к 8 марта «Планета» подготовила шпаргалку для мужчин, которые затрудняются в выборе подарков для своих любимых женщины. Например, Худи от H&M за 1199 рублей. Или бант-повязка для волос от «Рив Гош» за 905 рублей – красиво, нарядно, эффектно. Набор жидких матовых помад для губ NYX Professional Make Up Diamonds & Ice Please Soft Matte Lip Set (тоже от магазина«Рив Гош») - за 2 410 рублей. Колье «Сердца Pandora» - 5 790 рублей.

Сумка с двойной застежкой от Reserved – 1199 рублей. Книгу «Куриный бульон для души. 101 история о счастье и поиске предназначения» можно приобрести в «Читай-городе» за 273 рубля. На сладкое – «Роза в Коробочке» от «Пират-мармелад» - за 700 рублей. И, наконец, парфюмерная вода Miss Dior Absolutely Blooming от магазина «Иль Де Ботэ» по цене 4 545 рубля. Одним словом, приходите – выбирайте.