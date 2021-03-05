В Красноярске проверили соблюдение противоковидных мер в кинотеатре «Луч»

Рейд в кинотеатре «Луч». Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В кинотеатре «Луч» накануне вечером прошла проверка соблюдения противовирусных мер – и сотрудниками, и посетителями. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Красноярске постепенно стабилизируется, в Центральном районе города продолжаются рейдовые мероприятия в общественных местах.

В «Луче» на каждом шагу посетителям напоминают о важности профилактики коронавируса. На входах гостей встречают сотрудники с напоминанием надеть маску, наличие маски проверяется и на входе в кинозалы. Для посетителей доступны санитайзеры, одноразовые маски и перчатки. Воздух в помещениях кинотеатра обеззараживают при помощи рециркуляторов, ведется журнал измерения температуры.

В кассе гостям без масок билет не продадут. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- В кинотеатре несколько рубежей защиты. Первый из них – это сотрудники в холле, которые напоминают о масочном режиме. Второй – кассовая зона, без маски билет вам просто не продадут. Даже если вы купили его заранее онлайн, на входе в зал вас все равно попросят надеть маску, - рассказал Руслан Демехин, директор сети РКК «Луч».

Снижение уровня заболеваемости ковидом – не повод расслабляться и забывать о мерах профилактики.

Нет маски? Воспользуйтесь бесплатно! Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- Из-за того, что сейчас ситуация с коронавирусом стала менее напряженной, мы несколько расслабились. А это верный путь к тому, что заболеваемость снова начнет расти, - отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Избежать третьей волны мы сможем только в том случае, если будем соблюдать все меры профилактики. Это касается как владельцев заведений, так и прочих горожан.

О необходимости основных правил безопасности напоминают и специалисты здравоохранения.

В зале тоже нужно сидеть в маске. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- Сейчас ситуация достаточно стабильная, нет динамики прироста заболевания, но это не повод забывать об эпидбезопасности. То, чему мы научились за пандемию, должно стать полезными привычками – ношение маски, соблюдение социальной дистанции. И самая главная мера безопасности – вакцинация, - подчеркнула главный эпидемиолог министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.

Добавим, с 10 марта заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени, разрешается проведение семейных торжеств. Отменят требования о необходимости установки в кафе и ресторанах перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. При этом сохраняется запрет на работу танцевальных зон в общепите.