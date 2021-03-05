В Красноярских школах запретили готовить блюда из овощей без термической обработки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярских школах запретили готовить блюда из овощей урожая 2020 года без предварительной термической обработки. Такое решение было принято после ЧП, в результате которого более сотни детей, учеников 25 школ из Октябрьского и Советского районов, подхватили иерсиниозную инфекцию. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор вынес соответствующее постановление, сообщает «ТВК Красноярск».

Добавим, что фактически такой запрет касается всего региона. Теперь главам округов и районов края необходимо принять целевые программы по борьбе с грызунами и профилактике инфекционных заболеваний.

Напомним, что в конце февраля появилась информации об отравлении детей, единичные случаи обернулись массовым явлением. В больницы попали 56 школьников с клиническим проявление иерсиниоза. К этому времени возбуждены два уголовных дела – по факт нарушения санитарных норм и по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Уволены для чиновника красноярской администрации, отвечавших за школьное питание.