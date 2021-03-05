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На руководителя службы судебных приставов Якутии завели уголовное дело

Своими действиями он нанес ущерб свыше 34 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На руководителя службы судебных приставов Якутии завели уголовное дело

На руководителя службы судебных приставов Якутии завели уголовное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

На руководителя службы судебных приставов Якутии, а также его заместителя завели уголовное дело по двум статьям: «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Превышение должностных полномочий». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, некоторое время назад Управление ФССП по Якутии провело аукцион на отдельные виды строительства административного здания для себя. Цена вопроса – 34 миллиона рублей.

Однако победитель по каким-то причинам не понравился подозреваемым (этот момент не уточняется). Они заставили директора строительной фирмы подписать госконтракт, запугивая его тем, что иначе его внесут в список недобросовестных поставщиков услуг – со всеми вытекающими отсюда последствиями (тогда фирма просто не сможет участвовать в торгах, останется без заказов и обанкротится).

А ведь подрядчик понимал, что проектная документация не соответствует смете, есть неучтенные объемы работ. Но поставил подпись в контракте по принуждению. В конце концов его вынудили расторгнуть злополучный контракт. Когда об этом стало известно, делом занялись полиция и следком. В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.

Криминал