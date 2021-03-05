От всей души: красноярские полицейские устроили концерт для сотрудниц краевой больницы

Красноярские полицейские устроили концерт для сотрудниц краевой больницы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

Накануне Международного женского дня сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю устроили приятный сюрприз для сотрудниц Красноярской краевой больницы. Они приехали туда с концертом. С импровизированной сцены, которую специально устроили в фойе административного корпуса, прозвучали песни-посвящения женщине, композиции о весне и любви, создающие настоящее праздничное настроение всем присутствующим.

Зрительницы, которым удалось ненадолго отлучиться от своих обязанностей, были довольны. Концерт зарядил их хорошим настроением. Особенно приятно было услышать от полицейских слова благодарности за свой нелегкий труд, за чуткость и человечность, терпение и бескорыстность, за умение и желание в самую трудную минуту прийти на помощь. И, конечно же, цветы – символ 8 марта, от полицейских-мужчин – это такой трогательный жест уважения и признательности.