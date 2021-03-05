Погода в Красноярске на 8 марта 2021 года: праздничный день будет очень теплым

Прогноз погоды на 8 марта 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске 8 марта 2021 порадует жителей города. Синоптики прогнозируют, что будет по-весеннему тепло, но облачно. На сайте Гидрометцентра в праздничный день красноярцев ожидают долгожданные +3, однако ночью столбик термометра опустится до -4 градусов.

По данным сайта «Яндекс.Погода» 8 марта в Красноярске днем воздух прогреется до +1, а ночью будет -1 градус.

В любом случае, для жителей Красноярска, где зима выдалась довольно суровой, а в первые дни весны температура опускалась до -30, такое потепление - очень радостное событие.

Напомним, 1 марта синоптики рассказали прогноз погоды на весь март 2021 в Красноярске. Тепло придет в город с 7 марта, но особенно радоваться не стоит. Вместе с теплом придет и сильный ветер – с порывами до 15-18 метров в секунду. Зато сильных осадков не прогнозируют (исключение могут составить южные районы).