В Ачинске иномарка врезалась в автобусную остановку: есть погибший

В Ачинске иномарка врезалась в автобусную остановку. Фото: "Ачинск, общественное движение"

Трагедия в Ачинске произошла накануне днем, 4 марта, на проспекте Лапенкова. На лавочке на автобусной остановке сидел 82-летний пожилой мужчина и ждал своего автобус. По неустановленным пока причинам автомобиль Chery Tiggo протаранил павильон и врезался прямиком в пассажира. Вызванная очевидцами скорая помощь выявила у него перелом ноги, доставила в Ачинскую межрайонную больницу. Но там он скончался, предположительно от полученных внутренних травм.

Что же касается водителя, он 1949 года рождения. Установлено, что он был трезвый на момент аварии. Но почему совершил такой маневр? Как версия – не справился с управлением. И, если судить по характеру повреждений автомобиля, скорость движения была немаленькой. Сам он уверяет, что попал в колею, поэтому и занесло. В настоящее время делом занимается дорожная полиция.