Красноярск готовится к весенним паводкам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск готовится к весенним паводкам. По прогнозам специалистов он может начаться уже в конце марта и продлиться до середины мая. Глава города Сергей Еремин дал поручение разработать комплекс мероприятий по предотвращению негативных последствий, связанных с активным снеготаянием. И подготовить пункты временного размещения людей, чьи дома попадут в зону подтопления.

А угроза на самом деле реальная, учитывая, что снега в этом году выпало намного больше, чем в прошлые зимы. Специалисты администрации города уже обследуют места возможных подтоплений. Владельцам частных домов разъясняют, что делать в экстренных случаях. Напоминают о том, что необходимо убрать снег и наледи с придомовых территорий, контролировать сток талых вод.

- При подготовке к паводку нужно очистить русла малых рек, также необходимо подготовить откачивающую технику. Управляющие компании должны освободить от снега, наледи и мусора дворовые территории, прочистить водоотводные канавы и трубы. В опасный период прохождения паводка будет организован ежедневный контроль уровней воды на малых реках города, что позволит дежурным службам оперативно реагировать в случае возникновения опасной ситуации, - отметил руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Нестеров