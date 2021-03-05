Жительница Тувы три года получала пенсию за пропавшего без вести родственника Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Тувы три года получала пенсию по инвалидности за своего 62-летнего родственника. Причем незаконно, ведь сам мужчина пропал без вести еще в 2017 году. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

Руководитель Управления Пенсионного фонда в Дзун-Хемчикском районе обратился в полицию города Чадана и сообщил о своих подозрениях. Полиция начала проверку и действительно обнаружила факт мошенничества при получении социальных выплат. Пожилой мужчина-инвалид пропал три года назад, но его 33-летняя родственница скрыла это. Пенсия перечислялась на банковскую карту, а она спокойно их снимала и тратила на свои цели. Таким образом, подозреваемая похитила из бюджета Пенсионного фонда более 630 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

Однако встает вопрос, а куда же пропал мужчина? И нет ли тут криминальной составляющей? Но это будет уже другое расследование.