Кузбасские угольщики объявили о начале сотрудничества с одним из крупнейших портов на юге России

В 2021 году ПАО «Кузбасская Топливная Компания», производитель каменного энергетического угля марки «Д», объявила о начале сотрудничества с Таманским терминалом навалочных грузов (ТТНГ) группы ОТЭКО.

Это первый терминал на Черноморском побережье РФ с возможностью формировать и отправлять судовые партии угля объемом до 220 тыс. тонн. География грузополучателей кузбасского энергетического угля включает страны Южной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задействуя суда типа кейпсайз дедвейтом до 180 тыс. тонн «Кузбасская Топливная Компания» поставляет через Таманский терминал навалочных грузов высококалорийный энергетический уголь в Индию, Турцию, Южную Корею и в страны Африки. Благодаря сотрудничеству компании с портом в списке импортеров кузбасского угля появились новые направления, например, Марокко.

«За последние 2 года мы почти вдвое увеличили географию поставок нашей продукции, что позволяет компании быть более гибкой и конкурентоспособной в экспортном сегменте», - пояснил представитель ПАО «КТК».